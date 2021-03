Le rendez-vous des producteurs à Perpignan

La boutique « Le rendez-vous des producteurs » située à la gare de Perpignan, devait être éphémère mais devant le succès rencontré auprès des consommateurs, elle se maintient.Cette boutique est une vitrine des meilleurs produits locaux en vente directe producteurs 66 Confiseries du Tech : fameuses rousquilles et glaces artisanales de la marque LorVins du Roussillon : distribués par les vignerons Catalans et la Carte des vainscafés latour torréfiés à Perpignanvérines de légumes et tapenades « saveurs du sud »paniers fermiers de Perpignan chez Romeroproduits bio Alterbiosirop de sapin Canigou LagrimusL'idée de cette boutique revient aux 7 producteurs de ces spécialités Catalanes: ils avaient déjà expérimenté la vente » éphémère sur le parvis de la cathédrale Saint jean à Perpignan et décidèrent de s'installer dans la galerie de la gare pour une durée plus longue. Les consommateurs ont suivi : entre ceux qui arrivent pour prendre le train et qui ont une petit faim et ceux qui partent et veulent emporter de petits cadeaux pour leurs proches. Jeunes et moins jeunes ils comme happés par la boutique : saisissant un paquet de nougat ou une bouteille de jus de fruit bio.Ceux qui partent achètent volontiers 1 ou 2 bouteilles de vins.Attirés par la qualité de vente de spécialités catalanes les clients se laissent aussi séduire par les prix attractifs pour les paniers fermiers par exemple : des tarifs rendus attractifs par l'absence d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. C'est la règle des circuits courts. Ainsi les clients sont en demande de l'origine des produits et de la façon dont ils ont été fabriqués. Et de cela ils repartent satisfaits : ils savent que les produits qu'ils trouvent chez ces producteurs sont sains, ne contiennent pas de graisses transgéniques ou autres additifs chimiques. Les parents de jeunes enfants sont souvent des réserves de gourmandises ou jus de fruit dans cette boutique.Un beau succès donc pour ce groupement de producteurs dont la boutique ne désemplit pas.